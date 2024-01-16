В Минобороны отметили, что теперь вакансии, которые воинские части размещают на платформе robota.ua, публикуют на Едином портале вакансий Государственной службы занятости.

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В центрах занятости будут военные вакансии

Соответствующий документ о сотрудничестве подписали заместитель главы Минобороны Наталья Калмыкова, Государственного центра занятости Юлия Жовтяк и директор по инновациям robota.ua Сергей Лозко. В МОУ убеждены, что такое сотрудничество позволит сделать рекрутинг более эффективным.

Мы продолжаем развивать проект рекрутинга в Силы обороны Украины. За два месяца его реализации есть более 40 тысяч отзывов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах,

– сказала представительница МОУ.

Она сообщила, что на следующем этапе сотрудничества эти вакансии будут предлагаться безработным людям в каждом регионе Украины.

В министерстве отметили, что вакансии будут предлагаться безработным гражданам во всех областях, где работают 535 территориальных центров занятости. Прежде всего, это касается небоевых должностей для службы в тылу.

В каких специальностях Минобороны нуждается больше всего

В Минобороны разъяснили, что в первую очередь это касается небоевых специальностей, обеспечивающих полноценное функционирование и поддержку в тылу. Однако в дальнейшем служба занятости начнет привлекать в армию кандидатов по специальности под заказ Сил обороны.

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в ВСУ, благодаря которой каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить.