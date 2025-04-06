Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Самые популярные специальности в центрах рекрутинга

С начала открытия первого центра в феврале 2024 года наибольшим спросом пользовались специальности, связанные с БПЛА.

16% от всех кандидатов, уже получивших должность в подразделениях Сил обороны Украины, решили выбрать именно это направление. Далее следуют водители (15%) и стрелковые специальности (14%). 9% претендентов получили штабные должности,

– рассказали в Минобороны.

Добавили, еще по 6% – артиллерия и связь, в частности, киберсвязь. Еще 5% кандидатов, которые оформили документы через центры рекрутинга, выбрали медицинские должности. В частности, боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи.

В общем перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, которые завершили оформление в Силы обороны Украины через центры рекрутинга,

– отметили в оборонном ведомстве.

Сейчас работает 49 рекрутинговых центров украинской армии. Один из них – онлайн-центр. Преимущественно они расположены в помещениях ЦНАПов.

В этих центрах все желающие могут получить консультацию по присоединению к Силам обороны на условиях конфиденциальности.

Важно, что на территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения,

– подчеркнули в Министерстве обороны.

Обратите внимание! Подробнее о работе центров рекрутинга и контакты можно узнать по ссылке.