Так, отныне все граждане, которые заблаговременно будут выбирать себе должность и подразделение и добровольно присоединяться к армии по мобилизации, после прохождения ВВК будут направляться в специальные батальоны резерва.

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Как изменился рекрутинг в ВСУ

С 10 июня 2024 года вступили в силу очередные изменения в процессе рекрутинга. Теперь всех желающих сначала будут направлять в специальные батальоны резерва. На базе этих батальонов они будут проходить базовую общую военную подготовку.

Или же они будут отправлены на прохождение подготовки в учебные центры в командировку. После обучения новобранцы будут отправлены в избранные подразделения на службу согласно рекомендательным письмам приказом главнокомандующего на перевод.

По словам военных, новые правила делают невозможным "ложное" распределение при выпуске из учебных центров и другие инциденты. При попадании на подготовку в центры рекруты уже будут находиться в статусе военнослужащих.

Как будет происходить призыв добровольцев по мобилизации

Мобилизация таких лиц будет происходить следующим образом:

выбор должности и подразделения, отправка резюме;

приглашение на собеседование, успешное прохождение отбора;

если ваше подразделение приоритетное – сразу получение рекомендательного письма от подразделения. Если ваше подразделение неприоритетное – согласование подразделением вашего назначения в Генштабе, после чего получение рекомендательного письма от подразделения;

визит в ТЦК вместе с рекомендательным письмом, прохождение ВЛК;

отправка в батальон резерва и зачисление в его состав;

после завершения обучения – перевод приказом главнокомандующего в ваше подразделение согласно рекомендательному письму и зачисление в состав соответствующей воинской части.

Изменения касаются как приоритетных, так и неприоритетных подразделений ВСУ и добровольцев, которые приобщаются к армии по мобилизации. Алгоритм привлечения добровольцев в ВСУ на контрактную службу остается без изменений.

То есть кандидатов будут отправлять на прохождение учебной подготовки в учебные центры и после того распределять в подразделения согласно рекомендательным письмам. Однако рекруты, которые попали на обучение до 10 июня, закончат призыв в соответствии с предыдущим алгоритмом.