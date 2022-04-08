Такая "рельсовая война" не позволит России перебрасывать в Украину солдат, оружие и технику для продолжения войны.

Заметьте Беларусь уже не нужна для войны в Украине, – белорусский журналист

Диктатор Лукашенко начал репрессии против "рельсовых партизан"

С начала таких действий граждан Беларуси на железной дороге зафиксировали более 80 актов "терроризма и саботажа". Уверяют, что все инциденты были схожи между собой.

В МВД Беларуси отметили, что причиной этих нападений стало стремление белорусского народа помочь Украине в борьбе с агрессией России. Люди готовы противостоять режиму Путина и Лукашенко, несмотря на то, что им грозит до 20 лет лишения свободы.

Так, Лукашенко, поддерживающий кровожадную Россию, начал репрессии против "рельсовых партизан". В течение нескольких последних недель были задержаны десятки железнодорожников и подозреваемых в диверсиях.

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