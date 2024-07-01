По данным специалистов, нормы строительства были нарушены из-за достаточно сложных грунтов. Об особенностях ремонта метрополитена рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.

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Когда запустят движение по "синей" ветке

Сейчас в подземке продолжаются ремонтные работы и специалисты уже сняли большой пласт грунта и дошли до тоннеля.

Специалисты уже непосредственно могут увидеть те вещи, которые были, сделаны ошибки, что касается гидроизоляции, что касается укрепления почв. Сейчас работы продолжаются там круглосуточно, и я убежден, что в начале осени мы уже сможем запустить движение поездов,

– пояснил Кличко.

По словам мэра столицы, сначала будут сделаны технические испытания, и после этого уже будет вновь восстановлено движение поездов.

Я надеюсь, уже будет вновь восстановлено движение поездов этой ветки метро, которая уже будет сделана качественно. Я говорю об этом промежутке между станцией Демеевская и Лыбедская,

– добавил глава столицы.

На днях также на сайте Киевского городского совета появилась петиция, в которой предлагают установить защитные экраны в метро. В качестве аргумента такой необходимости приводят падение двух людей на рельсы в метро, которое произошло несколько дней до этого.

