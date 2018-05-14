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Ремонт под куполом: Верховную Раду отреставрируют за 7,5 млн

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Купол Верховной Рады отреставрируют
Купол Верховной Рады отреставрируют / Facebook

В Верховной Раде проведут реставрацию купола парламента за 7,5 миллиона гривен.

Ремонт купола запланировали на лето этого года.

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Об этом в комментарии изданию 44.ua сообщил главный специалист отдела организации строительства Управления делами ВРУ Виктор Яремчук.

По его словам, среди запланированных работ – ремонт металлоконструкций купола и шпиля.

Далее нужно сделать ремонт входной части – лестницы, которой пользуются для того, чтобы обслуживать купол. Верхняя часть сейчас в ужасном состоянии. Также будет заменено специальное стекло, которым покрыт купол,
– пояснил Яремчук.

Реставрационные работы здания украинского парламента специалисты оценили примерно в 7,5 миллиона гривен. С ремонтом планируют уложиться в месяц летних каникул Рады, чтобы успеть до начала сессионных заседаний.

"У нас сжатые сроки на выполнение работ, а именно на период каникул народных депутатов – с 15 июля до 24 августа. Потому что во время сессионных заседаний проводить ремонт купола не будут. Возможно, определенные подготовительные работы начнем немного раньше. Ремонт осложняется тем, что будет лето, жара, и кровля из нержавеющей стали будет раскалена до максимума. Сложно представить, как люди в таких условиях будут работать", – добавил он.

15 мая начнется сессионная работа Верховной Рады, которая продлится в течение двух недель.

Теги: Новости Украины Деньги Новости Киева Новости политики Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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