Почему уволили Денисову

Об этом в эфире общенационального марафона новостей рассказал народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Он отметил, что сомнения возникли уже после первых публичных заявлений Денисовой в начале полномасштабной войны.

Подробнее Денисову уволили с должности омбудсмена

По словам Вениславского, некоторые заявления уже бывшей омбудсменки могли помогать врагу. К примеру, после того, как Денисова рассказала, где во временно оккупированном Херсоне прячутся дети, оккупанты разыскали их и сейчас их судьба неизвестна. Подобных ситуаций было немало.

Фактически госпожа Денисова вместо того, чтобы профессионально выполнять свои функции по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, особенно в столь сложный период войны, начала делать странные политико-ориентированные заявления,

– сказал Вениславский.

Он отметил, что вопрос увольнения Денисовой долгое время обсуждали в кругах депутатов и наконец-то финализировали. В военное время должность уполномоченного по правам человека особенно важна.

В частности, организацией гуманитарных коридоров и эвакуацией мирного населения должен заниматься именно этот человек. Тем более, что международные стандарты в области деятельности омбудсмена как важного института позволяют использовать очень широкий арсенал, в том числе и международные контакты и сотрудничество. С 24 февраля эти обязанности фактически выполняла министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Когда появится новый омбудсмен

Кто заменит Людмилу Денисову на месте омбудсмена – пока неизвестно. Согласно Закону Украины об уполномоченном Верховной Рады по правам человека, состоится конкурс на эту вакантную должность.

Вениславский рассказал, что это довольно продолжительный процесс. По самым оптимистическим ожиданиям новый омбудсмен появится в течение 1-2 месяцев. Однако функции уполномоченного по правам человека будут выполняться и в этот "переходный" период, ведь в этой области есть целый аппарат, который работает, независимо от наличия или отсутствия руководителя.

Там есть кому заниматься этими делами. Целый ряд должностных лиц в структуре уполномоченного может эффективно выполнять те технические вопросы, которые сегодня должен выполнять уполномоченный,

– объяснил нардеп.

Вместе с тем он отметил, что лично он пока не знает возможных кандидатов на должность омбудсмена, которые заслуживали бы доверия в этом вопросе.

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