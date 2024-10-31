Об этом пишет издание "Коротко о", передает 24 Канал.

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Что известно о ситуации

Журналисты задаются вопросом: "Почему руководство государственных компаний не спешит получить причитающиеся государству десятки миллионов гривен?".

Издание напоминает, что дело по иску "Нафтогаз Трейдинг" к банку "Альянс" относительно его отказа выполнять обязательства по банковской гарантии, выданной банком ООО "Одессагаз-Поставка" для участия в тендере на закупку природного газа у государства, рассматривалось в судах различных инстанций с августа 2022 года. В этом деле сумма долга банка "Альянс" перед "Нафтогаз Трейдинг" составила 87 млн грн. Одновременно, в течение более чем двух лет, в судах рассматривалось аналогичное дело, в котором долг банка "Альянс" перед государственной компанией по банковской гарантии, выданной той же компании, достигал уже 290 млн грн. Летом 2024 г. Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда стал на сторону государства в обоих делах.

Впрочем, отмечают журналисты, решения по этим делам отличаются.

В деле о долговых обязательствах банка "Альянс" на 290 млн грн суд постановил повторно рассмотреть это дело в Хозяйственном суде г. Киева. Учитывая темпы рассмотрения подобных дел, государство еще долго не сможет получить принадлежащие ей и столь необходимые в условиях войны средства. Так, в частности, скандально известное дело о долге банка "Альянс" перед НЭК "Укрэнерго" по банковской гарантии в 1,1 млрд грн рассматривается судами также с 2022 года и до сих пор находится на рассмотрении Северного апелляционного хозяйственного суда, судьи которого уже почти 2 года не могут определиться, чьи интересы они защищают,

- пишет издание.

В свою очередь, "Коротко о" напоминает, что по долгу банка "Альянс" в 87 млн грн Верховный суд в июле 2024 г. отклонил жалобы банка "Альянс" и "Одессагаз-Поставка" на решение Северного апелляционного хозяйственного суда, которым иск "Нафтогаз Трейдинг" был удовлетворен. В частности, по решению Северного апелляционного суда банк "Альянс" должен оплатить не только долг по банковской гарантии, но и 1,3 млн грн судебного сбора. Впрочем, с июля 2024 года решение Верховного суда остается не выполненным. Как сообщили в Хозяйственном суде г. Киева, "Нафтогаз Трейдинг" до сих пор не получил даже приказа на выполнение судебного решения.

"Почему государственная компания не прилагает усилий для того, чтобы получить деньги, которые должны были поступить на ее счета еще в 2022 году, является вопросом к ее руководству. Впрочем, очевидно, что такое торможение исполнения судебного решения идет в пользу исключительно банка "Альянс", чистая прибыль которого, согласно официальным документам, в 2023 году составил лишь 95 млн грн, поэтому в банке просто не имеет достаточного количества денег на оплату по выданным банковским гарантиям", - пишут журналисты.

По данным СМИ, общая сумма задолженностей банка "Альянс" перед "Нафтогазом" по банковским гарантиям составляет около 2 млрд грн. Согласно судебному реестру, еще 1 млрд грн банк задолжал компании Укргаздобыча. В целом обязательства по банковским гарантиям на апрель 2024 года банка "Альянс" составили почти 6,8 млрд грн и среди банков, которые зарабатывают на выдаче банковских гарантий государственным предприятиям он занимает 5 позицию. В то же время сумма обязательств банка "Альянс" по банковским гарантиям составляет более 60% от всех активов банка.

"А это означает, что, выдав банковские гарантии на миллиарды гривен и обогатившись на их продаже на сотни миллионов, банк сознательно не планировал выполнять свои обязательства, что классифицируется Уголовным кодексом как мошенничество", - подытожило "Коротко о".