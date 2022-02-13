Извлек уроки Сталина
Со Сталиным была история после начала войны, после нападения Гитлера. Он был в шоке, пару недель не выступал, боялся выходить в эфир, вообще у него было депрессивное состояние.
Интересно Кадырову настучали по ушам в Кремле
Это та же история, что с Путиным: они (соратники президента России – 24 канал) в той степени у власти, в которой их признает Путин. Они очень сильно зависят от самого Путина.
Путин держит свою клику на коротком поводке, чтобы обезопасить себя / Фото Gety Images
Может вас заинтересовать – Ярош рассказал о том, как сильно Путин боится за свою жизнь: смотрите видео