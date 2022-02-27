Помощь от KFC

В сети ресторанов быстрого питания отметили, что вчера, 26 февраля, они открыли свои кухни, для приготовления пищи тем, кому это необходимо, а именно: для военных госпиталей, больниц, территориальной обороны, военных, и т.д.

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Сейчас мы все одна семья, которая помогает друг другу, без капли сомнения,

– говорится в сообщении.

KFC также обратились к ресторанному бизнесу, всей Украине, также присоединиться, открыть свои кухни, чтобы готовить и доставлять еду тем, кто сейчас в этом очень нуждается. По информации, которую имеет KFC, очень много парней и девушек сейчас голодны за пределами городов. Им нужна помощь.

"Мы – за мир! Мы за человечность! Присоединяйтесь, вместе мы сможем ВСЕ", – резюмировали в KFC.

Помощь от McDonalds

В МакДональдз Украина отметили, что активно поддерживают украинцев. Хотя рестораны закрыты по соображениям безопасности, но предоставляют местным советам еду из ресторанов, где по состоянию на сейчас безопасно (насколько это возможно) находиться работникам. Представители местных властей забирают продукцию и распределяют туда, где в ней нуждаются больше всего.

Передаем продукты, которые не требуют приготовления: булки, донаты, десерты, сыр, молоко, воду, соки, помидоры, ломтики яблок, а также яйца, стаканы, вилки, ложки, мешалки,

– отметили в ресторане.

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