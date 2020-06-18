Сейчас мы можем увидеть развал еще одной реформы последних лет – теперь уже образовательной.

Знайомтеся, Сергій Шкарлет – сьогодні Зеленський хоче обрати його міністром освіти. На фото він зліва – тодішній міністр освіти Табачник вручає йому нагороду за підписом Януковича.



Ймовірний міністр освіти Сергій Шкарлет (праворуч) та ексміністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник / Фото зі урядових архівів

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Прибічник Януковича, плагіатор та противник Майдану

В інтерв'ю 2010 року Шкарлет, який тоді балотувався в депутати облради від "Партії регіонів", говорить: "Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича". За інформацією LIGA.net під час Революції Гідності Шкарлет був вірним солдатом партії і погрожував студентам, які виходили на протести і навіть вимагав зняти з гуртожитку український прапор. Цю інформацію Ірини Андрейців підтвердив тодішній декан університету Олександр Кухарук.

До останнього часу Шкарлет був мало кому відомий в освітніх колах. З травня 2010 був ректором Чернігівського державного технологічного університету. У рейтингу університетів "ТОП-200 Україна" 2018 його виш посів 93 місце з 200 – м'яко кажучи, не дуже вражаючий здобуток для кандидата в міністри. Але все це не завадило Шкарлету у січні цього року коштом університету купити службову автівку VW Amarok Volcano за 60 000 доларів (на другому фото). Прикро, що викладачі університету не отримали доплат, гуртожитки – ремонтів, а студенти – нового навчального обладнання. Але ж тепер на пари їх буде возити новенький пікап – не могла ж ця машина бути придбана для якихось інших цілей?



Авто звичайного ректора Шкарлета / Фото АвтоРиа

Після хвилі нищівної критики кандидата в міністри в освітній та науковій спільнотах, президент Зеленський поїхав до Чернігова, аби подивитися, наскільки Сергій Шкарлет – достойний кандидат в міністри. Судячи з того, що кандидатуру винесли на голосування до Ради, побачене Володимиру Зеленському сподобалось.

І зараз ми можемо побачити розвал ще однієї реформи останніх років – тепер вже освітньої. Чи все ж у парламенту вистачить сили волі сказати ні кандидатурі Шкарлета? Тим більше, що хороших альтернатив вистачає. Було б бажання їх призначити.