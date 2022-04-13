Бойченко: Это реванш за непокорность
Российские военные пытались захватить Мариуполь в 2014 году, однако потерпели неудачу. Мэр города Вадим Бойченко во время брифинга сказал, что оккупанты разрушают Мариуполь, поскольку хотят взять реванш, сообщает 24 канал.
Кстати В Мариуполе до сих пор живут более 100 тысяч человек, – мэр города Бойченко
Это реванш за непокорность города в 2014 – 2015 годах, когда нам предлагали так называемый "русский мир",
– заявил он.
Он отметил, что город не покорился россиянам и в течение 8 лет развивался. По словам Бойченко, Мариуполь стал европейским городом будущего и мечты.
"Мы строили новые дороги, приобрели новый современный транспорт, построили инфраструктуру: больницы, школы, садики", – сказал городской глава.
Параллельно в оккупированном россиянами Донецке, как заявил Бойченко, ничего не менялось. Поэтому российские оккупанты сейчас и уничтожают Мариуполь, чтобы никто не увидел, как он переродился.
В то же время в Донецке никаких изменений за это время не произошло. Поэтому это зависть. Они уничтожили город, чтобы никто не увидел, как он переродился и стал европейским городом будущего,
– убежден Бойченко.
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