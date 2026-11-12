Общины могут оказаться на грани банкротства: в АМУ объяснили, почему важно сохранить реверсную дотацию

Об этом рассказала советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан в интервью "Коммерсант Украинский". Она объяснила, почему изъятие реверсной дотации может создать серьезные финансовые проблемы для общин, в частности тех, где из-за российских обстрелов разрушены предприятия.

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Почему общины просят оставить средства реверсной дотации

Реверсная дотация – это средства, которые государство берет из бюджетов финансово состоятельных общин и направляет в государственный бюджет, чтобы поддержать общины с меньшими доходами. По словам Оксаны Продан, такой механизм предусматривает изъятие части средств у тех, кто самостоятельно зарабатывает и не нуждается в базовой дотации.

Она обратила внимание на особенность расчета реверсной дотации: он осуществляется по итогам предыдущего года. То есть объем средств, которые будут изыматься у общин в 2027 году, будет определяться с учетом показателей 2026 года.

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Однако следует учитывать, что из-за российских обстрелов в Украине разрушено значительное количество больших предприятий.

После того как в Украине за последние месяцы было разрушено столь большое количество крупных предприятий, все эти предприятия не будут платить налоги. Но расчет реверса будет осуществляться так, как будто они там есть– пояснила она.

По словам советника председателя Ассоциации городов Украины, из-за этого общины могут оказаться в ситуации, когда объем средств, который у них будут изымать, не будет соответствовать их реальным финансовым возможностям.

Так, общины, которые сегодня работают, которые сами зарабатывают, то есть создают условия для работы бизнеса, их просто доведут до банкротства– подчеркнула она.

Оксана Продан о сохранении платежеспособности общин в Госбюджете-2027: смотрите видео

Что известно о поправках правительства

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект Государственного бюджета на 2027 год. Во время голосования народные депутаты также приняли решение бюджетного комитета поручить правительству сохранить 64% НДФЛ в бюджетах общин – за это проголосовали 278 парламентариев.

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Еще 284 народных депутата поддержали решение о сохранении средств реверсной дотации в местных бюджетах.

В Ассоциации городов Украины надеются, что Министерство финансов и правительство учтут позицию парламента при подготовке проекта бюджета ко второму чтению.

"Огромные надежды Ассоциации городов Украины и всех муниципалитетов возлагаются на Минфин, который прислушается к народным депутатам, а также на самих парламентариев, поскольку большое количество народных депутатов поддерживают сохранение средств реверса в общинах", – подытожила Оксана Продан.