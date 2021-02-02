Новые технологии и растущая образованность людей способны успешно противостоять монополиям любой силы. Как это сыграло на руку компании GameStop? Далее читайте на украинском.

Джерело: Facebook

Меседж великим хедж-фондам: ч ому акції GameStop "злетіли"?

Все почалось з того, що хедж фонди, наприклад Melvin capital грали на біржі проти акцій компанії GameStop – мережі магазинів комп'ютерних ігор. Це призводило до вкрай низької ціни їх акцій, близько $10. Про ці дії дізнались фанати GameStop та почали купувати акції компанії, щоб підняти їх вартість.

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Врешті решт, через протистояння фондів та прихильників GameStop, її підтримка набула масового характеру. Ціна акцій зараз зросла на 1625% відносно жовтня, хедж фонди вже втратили $19 млрд, з них $5 млрд з початку 2021 року.

Окремі користувачі Reddit, які масово взяли участь в цьому батлі, вже змогли заробити $11 млн з початкових $53 тис на акціях GameStop!

Схоже, що запекле протистояння сприймається американським суспільством, як боротьба з Wall street та з маніпуляціями на фондовому ринку.

"Революціонерів" вже підтримав Ілон Маск, зазначивши, що гра на пониження ціни акцій – це шахрайство!

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Навіть оплот досконалого фондового ринку – Нью-Йоркська фондова біржа, там, де невидима рука ринку має все вирішувати по справедливості, виявилась вразливою перед монополізацією великими фондами, які за рахунок масштабу впливають на ціни акцій. Але новітні технології та зростаюча освіченість людей здатні успішно протистояти монополіям будь-якої сили. Це вселяє оптимізм, що не за горами час, коли ми з вами теж зможемо купувати корпоративні цінні папери світових гігантів через мобільні застосунки!