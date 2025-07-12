Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко в эфире национального марафона.

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Какие нюансы с обновлением данных в случае уплаты штрафа в Резерв+?

Екатерина Черногоренко объяснила, что в любом случае необходимость обновить свои персональные данные после изменений остается за гражданином.

Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете телефон, вы должны его обновить и сейчас в Резерв+ это доступно,

– пояснила заместитель главы Минобороны.

В то же время она отметила, что есть граждане, которые не успели сделать это вовремя, согласно норме закона.

"И вот сейчас для тех, кто это не успел сделать, как удобный выход из этой ситуации без похода в ТЦК выполнить свой долг и обновить данные (через приложение Резерв+ – 24 Канал). Потому что обязанность со штрафом не исчезает", – подчеркнула Черногоренко.

К слову, от 11 июля, военнообязанные, которые не успели вовремя обновить персональные данные, получили возможность оплатить штраф в Резерв+ онлайн. Более того, на оплату штрафа онлайн будет действовать 50% скидка.

На оплату предоставляется 20 дней, после чего скидка не действует. А неуплата в течение 40 дней удваивает штраф до 34 000 гривен, дело передают в исполнительную службу.