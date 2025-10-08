В четверг, 9 октября, в реестре "Оберег" будут продолжаться плановые технические работы. Поэтому в приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить документ.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Там рассказали, сколько будут действовать ограничения и как загрузить электронный военно-учетный документ.

Когда не будет работать Резерв+?

Плановые технические работы в реестре оберег продлятся с 00:00 до 06:00 четверга, 9 октября. После сервисы будут работать в обычном режиме.

Поскольку в приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги, Минобороны советует заблаговременно загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа.

Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF",

– говорится в инструкции.

Что известно об уплате штрафа в Резерв+?