Резерв+ тимчасово не працюватиме: у Міноборони розповіли, як уникнути незручностей
- Уночі 9 жовтня в реєстрі "Оберіг" триватимуть планові технічні роботи, через що Резерв+ тимчасово не працюватиме.
- Міністерство оборони радить завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.
У четвер, 9 жовтня, у реєстрі "Оберіг" триватимуть планові технічні роботи. Через це в застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України. Там розповіли, скільки діятимуть обмеження та як завантажити електронний військово-обліковий документ.
Дивіться також Новий механізм мобілізації: які дані отримають ТЦК та де шукатимуть військовозобов'язаних
Коли не працюватиме Резерв+?
Планові технічні роботи в реєстрі оберіг триватимуть з 00:00 до 06:00 четверга, 9 жовтня. Опісля сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Оскільки в застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги, Міноборони радить завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.
Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть "Завантажити PDF",
– йдеться в інструкції.
Що відомо про сплату штрафу в Резерв+?
Нагадаємо, у додатку Резерв+ планують розширити функціонал для сплати штрафів. Першими сервіс зможуть протестувати громадяни, які мають у розділі "Штрафи онлайн" сповіщення про порушення правил військового обліку. Для участі необхідно заповнити форму.
Для сплати штрафу зі знижкою 50% слід оновити застосунок до актуальної версії. Після заяви про визнання порушення ТЦК ухвалює рішення щодо опції сплатити штраф 8 500 гривень.
Сплата штрафу не звільняє від обов'язків. Якщо людина продовжить ухилятися, це кваліфікуватимуть як нове правопорушення і, відповідно, новий штраф.