У четвер, 9 жовтня, у реєстрі "Оберіг" триватимуть планові технічні роботи. Через це в застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України. Там розповіли, скільки діятимуть обмеження та як завантажити електронний військово-обліковий документ.

Коли не працюватиме Резерв+?

Планові технічні роботи в реєстрі оберіг триватимуть з 00:00 до 06:00 четверга, 9 жовтня. Опісля сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Оскільки в застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги, Міноборони радить завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.

Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть "Завантажити PDF",

– йдеться в інструкції.

