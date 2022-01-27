Також президент України висловив сподівання, що змістовні переговори продовжаться за 2 тижні в Берліні.

Важливо У МЗС сподіваються, що найближчі 2 тижні Росія не загострюватиме ситуацію

В Офісі Президента переговори назвали змістовними та такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру.

Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки,

– наголосив глава держави.

У Зеленського додали, що вважають активізацію роботи нормандського формату обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу.

Зустріч радників нормандського формату: головне

Радники лідерів країн нормандського формату зустрілися у Парижі 26 січня. Їхні переговори тривали понад 8 годин. Після цього керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та представник Росії Дмитро Козак дали окремі пресконференції:

Андрій Єрмак заявив, що переговори можна вважати "реанімацією нормандського формату". За його словами, сторони домовилися, що перемир'я на Донбасі має дотримувати безумовно.

заявив, що переговори можна вважати "реанімацією нормандського формату". За його словами, сторони домовилися, що перемир'я на Донбасі має дотримувати безумовно. Натомість Дмитро Козак назвав зустріч"непростою" і заявив, що її основною метою була "інвентаризація різних прочитань мінських угод".

Наступні переговори радників лідерів "нормандської четвірки відбудуться за 2 тижні. Щоправда, точної дати ще немає.

Брифінг Андрія Єрмака щодо зустрічі радників "нормандської четвірки": дивіться відео