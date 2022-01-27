Також президент України висловив сподівання, що змістовні переговори продовжаться за 2 тижні в Берліні.

Важливо У МЗС сподіваються, що найближчі 2 тижні Росія не загострюватиме ситуацію

В Офісі Президента переговори назвали змістовними та такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру.

Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки,
– наголосив глава держави.

У Зеленського додали, що вважають активізацію роботи нормандського формату обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу.

Зустріч радників нормандського формату: головне

Радники лідерів країн нормандського формату зустрілися у Парижі 26 січня. Їхні переговори тривали понад 8 годин. Після цього керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та представник Росії Дмитро Козак дали окремі пресконференції:

  • Андрій Єрмак заявив, що переговори можна вважати "реанімацією нормандського формату". За його словами, сторони домовилися, що перемир'я на Донбасі має дотримувати безумовно.
  • Натомість Дмитро Козак назвав зустріч"непростою" і заявив, що її основною метою була "інвентаризація різних прочитань мінських угод".

Наступні переговори радників лідерів "нормандської четвірки відбудуться за 2 тижні. Щоправда, точної дати ще немає.

Брифінг Андрія Єрмака щодо зустрічі радників "нормандської четвірки": дивіться відео