Також президент України висловив сподівання, що змістовні переговори продовжаться за 2 тижні в Берліні.
Важливо У МЗС сподіваються, що найближчі 2 тижні Росія не загострюватиме ситуацію
В Офісі Президента переговори назвали змістовними та такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру.
Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки,
– наголосив глава держави.
У Зеленського додали, що вважають активізацію роботи нормандського формату обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу.
Зустріч радників нормандського формату: головне
Радники лідерів країн нормандського формату зустрілися у Парижі 26 січня. Їхні переговори тривали понад 8 годин. Після цього керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та представник Росії Дмитро Козак дали окремі пресконференції:
- Андрій Єрмак заявив, що переговори можна вважати "реанімацією нормандського формату". За його словами, сторони домовилися, що перемир'я на Донбасі має дотримувати безумовно.
- Натомість Дмитро Козак назвав зустріч"непростою" і заявив, що її основною метою була "інвентаризація різних прочитань мінських угод".
Наступні переговори радників лідерів "нормандської четвірки відбудуться за 2 тижні. Щоправда, точної дати ще немає.
Брифінг Андрія Єрмака щодо зустрічі радників "нормандської четвірки": дивіться відео