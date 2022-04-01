Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
На тему Ситуация в Луганской области может ухудшиться, людей просят не откладывать эвакуацию
"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний – ни в коем случае. Сегодня (1 апреля – 24 канал) якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин", – рассказал глава ОВА.
По словам Гайдая, несмотря на обстрелы, всех людей доставили на железнодорожные вокзалы. Из Лисичанска удалось эвакуировать около 1 300 человек.
Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области,
– добавил глава ОВА.
Из Лисичанска эвакуировали рекордное количество людей / Фото из телеграма Сергея Гайдая
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