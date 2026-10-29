Гуманитарную операцию в Олешках будут освещать американские журналисты, – Мелания Трамп

Об этом написала Мелания Трамп в социальной сети X. Позже это подтвердил ее главный советник Марк Бекмен в интервью "Укринформу".

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Что известно о присутствии американских журналистов?

Первая леди США сообщила о приезде представителей СМИ. Она отметила, что сотрудники телеканала будут сотрудничать с руководителями гуманитарных организаций. Ранее о привлечении журналистов из Newsmax также писал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Четверо американских журналистов телеканала Newsmax будут работать в Олешках вместе с российскими и украинскими лидерами гуманитарных организаций. Выступая в качестве нейтральных наблюдателей, они будут независимо фиксировать и документировать эту историческую гуманитарную миссию– отметила Мелания Трамп.

Главный советник первой леди США Марк Бекмен также рассказал о роли американских журналистов в Олешках. По его словам, журналисты будут документировать события и записывать показания всех причастных к гуманитарной операции.

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Чиновник сообщил, что они работали с владельцем Newsmax, и сотрудники канала согласились отправиться на место. Советник отметил, что участие американских журналистов должно стать дополнительной мерой предосторожности для безопасной эвакуации жителей Олешек.

Это станет еще одной мерой предосторожности, которая поможет гарантировать безопасный проезд жителей Олешек к выбранным ими местам назначения– заявил Бекмен.

Напомним, что для обеспечения безопасного проезда гуманитарных грузов режим тишины расширили за пределы города Олешки. Договоренности предусматривают прекращение огня, доставку помощи и обеспечение свободного выбора местных жителей в отношении выезда или пребывания в городе. Напомним, что первая леди США была одной из инициаторов гуманитарной операции.