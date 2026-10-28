30 часов режима тишины: Лубинец рассказал, что сейчас происходит в Олешках

О соблюдении перемирия 28 октября сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале.

Реклама Adv

Гуманитарная миссия и роль США

По словам Лубинца, выполнение договоренностей стало возможным благодаря постоянной коммуникации с Уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой.

Также омбудсмен отметил роль первой леди США Мелании Трамп, которая лично уделяет время гуманитарной миссии и поддержке людей в захваченном городе. Ее непосредственное участие и координация сторон стали весомым фактором в обеспечении спокойствия в регионе.

Наша общая цель – оказать помощь гражданскому населению Олешек и создать условия для безопасного выезда тех, кто в этом нуждается– отметил Дмитрий Лубинец.

Он заверил, что работа продолжается, а приоритетом остаются жизнь и безопасность гражданского населения.

Ранее стало известно, что режим тишины расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных грузов до 1 ноября.

В то же время Зеленский, комментируя эвакуацию из Олешек, отметил, что россиянам нельзя доверять. Поэтому украинская сторона настояла на том, чтобы американские представители прибыли вместе с журналистами и СМИ.