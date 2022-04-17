Одним из наиболее горячих направлений боев является Луганщина. Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что смогли спасти 27 жителей Лисичанска и 6 из Северодонецка.

К теме Гуманитарных коридоров 17 апреля не будет, потому что договориться с оккупантами не удалось

Утром договориться с оккупантами о прекращении огня на эвакуационных маршрутах не получилось. Поэтому "гуманитарные коридоры" сегодня не открылись. Но лисичане ждали спасения больше суток. Через несколько часов спасенные люди вернутся к жизни в тишине,

– отметил Гайдай.

Он объяснил, что люди едут в Днепр. Эвакуация продолжается.

Вы должны знать, что обстрелы усиливаются, важно эвакуироваться: смотрите видео