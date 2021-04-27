Всего за 2 дня до заявления Байдена о геноциде армян, Турции нанесли куда более сокрушительный удар. США полностью исключили Турцию из программы производства истребителей F-35.

Об этом сказал Алексей Печий в своем блоге "Теории заговора". Он добавил, что несмотря на исключение из программы, представитель Пентагона Джессика Максвелл умолчала, примут ли Турцию, если та устранит спорный вопрос.

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Журналист считает, что теперь вряд ли Эрдоган пойдет на полный разрыв отношений с США из-за признания геноцида армян.

Конечно, резкий ответ Анкары возможен, но только в том случае, если лично Эрдоган решит, что заявление Байдена сказывается на его репутации,

– отметил Печий.

Обратите внимание! Ранее президент США Джо Байден сделал заявление, в котором официально признал геноцид армян в Османской империи.

Он напомнил, что буквально в 2020 году, Азербайджан с помощью Турции отбил большую часть территории Нагорного Карабаха. И в этом эпизоде ​​противостояния с армянами Эрдоган вышел на коне, сказал журналист.

"Кроме того, в 2020 году он нанес большой удар и по христианству в целом, когда собор святой Софии превратил в мечеть. Поэтому заявление Байдена для Эрдогана – скорее укол, но не поражение", – считает Печий.

Испортятся ли отношения США и Турции

Журналист отметил, что после слов Байдена отношения между США и Турцией, несомненно, испортятся. Впрочем, не критично.

"Отношения двух стран и так сильно подорваны. Не думаю, что из-за дефиниции "геноцид" отношения полностью развалятся. Конечно, в Анкаре какое-то время будут делать определенные заявления, но не больше", – спрогнозировал журналист.

Как отреагировали в Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу возмутился заявлением Байдена и сказал, что оно подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой.

Президент Турции Реджеп Эрдоган также отреагировал на признание геноцида. Он заявил, что попытки политизировать события 1915 года и превратить их "в орудие давления на Анкару" не принесут пользы.

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