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      Резкое подорожание доллара: советник президента объяснил, чего ожидать украинцам

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      Смена правительства и новости о коронавирусе в Украине повлияли на курс валют, в частности украинская гривна немного просела. Однако колебания в 5-10% считается абсолютно нормальным процессом.

      Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

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      "Я не видел европейцев, которые бросились в банки и начали покупать евро только потому, что они ожидают, что евро будет ослабляться к доллару. Но Украина специфическая страна из-за того, что еще с Советского Союза, любой сдвиг, который происходит с валютой, воспринимается как индикатор эффективной или неэффективной экономической политики. Но в любом случае 5-10% это нормальное колебание", – сказал Устенко.

      Справка. В бюджете на 2020 год заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      Он объяснил, что никаких макроэкономических фундаментов для того, чтобы появились мысли о том, что гривна начала движение в сторону девальвации нет.

      "Надо помнить, что необходимо смотреть на объем золотовалютных резервов и на предусмотренные выплаты. Объем золотовалютных резервов Украины стоит на отметке в 25 миллиардов долларов, выплаты, предусмотренные на этот год, включая так называемый дефицит счета текущих операций, составляет 10 миллиардов долларов, приход прямых иностранных инвестиций прогнозируют в размере 3 миллиарда долларов, получается, что на открытые и закрытые потребности остается 7 миллиардов долларов. Так как может возникнуть дефолт?" – добавил советник президента.

      К слову, по состоянию на 6 марта, Национальный регулятор установил, что за американский доллар придется заплатить 24 гривны 74 копейки.

      курс долара
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Финансы Доллар Доллар-Гривна
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