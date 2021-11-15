Телеканал сообщает, что визит новоназначенного министра обороны Украины Алексея Резникова в Вашингтон может состояться уже на этой неделе.

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Резников полетит в США

В ходе визита Резникова в США может состояться встреча украинского министра обороны и его американского коллеги Ллойда Остина.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что во время встречи главы ведомств обсудят ситуацию с региональной безопасностью.

Глава Минобороны Украины встретился с Квин

По информации Минобороны, 15 ноября Резников провел встречу со временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Во время разговора министр поблагодарил правительство США за устойчивую поддержку Украины в противодействии российской вооруженной агрессии, осуществлении оборонных реформ и развитии возможностей Вооруженных сил Украины.

В частности, представители сторон обсудили вопрос обострения текущей ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин в октябре совершил рабочий визит в Киев. Он заверил в поддержке Соединенными Штатами Украины, подчеркнул, что не сомневается, что войну на Донбассе начала Россия и заверил, что никто не вправе препятствовать намерениям Украины присоединиться к НАТО.