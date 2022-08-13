Глава министерства подчеркнул, что необходимо привлечь максимум внимания к украинским военнопленным. Прежде всего, речь идет о защитниках и защитницах "Азовстали".

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Жестокое массовое убийство российскими оккупантами украинских военнопленных в Еленовке в очередной раз проявило преступную сущность и бесчеловечную природу всего, что пытается принести кремль на нашу землю. И то, от чего мы защищаем не только Украину, а весь свободный мир,

– подчеркнул Резников.

Враг нарушает все возможные конвенции

Своим терактом в Еленовке, отметил Резников, российские захватчики в очередной раз нарушили ряд конвенций. Документов, которые должны сделать невозможным повторение того, что пережил весь мир во время Второй мировой войны. Поэтому, подчеркнул министр, ответ должен быть "не только принципиальным, но и системным". Чтобы оккупанты понимали, что за каждое их преступление ожидает наказание.

Резников просит о создании международных групп

Резников обратился к участникам "Рамштайна", чтобы они поспособствовали образованию международных групп. Они будут заниматься работой, связанной с военными преступлениями в нашем государстве. Кроме того, они будут анализировать варианты наказания за военные преступления, совершенные российскими военными.

Алексей Резников отметил, что соответствующее направление вполне может дополнить военную помощь, оказанную Украине. В частности, он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина, благодаря чьему лидерству наше государство продолжают обеспечивать необходимым оснащением для противостояния врагу.

"Россия получает отпор на поле боя, в информационной, экономической, энергетической сферах. Юридический фронт должен послать кремлю и всем причастным к агрессии против Украины четкий сигнал, что ускользнуть или скрыться не получится", – подчеркнул он.

Ради этого Резников уже обратился к Президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано. Министр попросил его адаптировать статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он отметил, что их следует рассматривать, учитывая военные преступления, которые совершает россия против украинских военнопленных. Ведь судебное решение по этим делам может буквально "стать указателем" при рассмотрении других.

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