Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщил в Брюсселе. В Бельгии Резников посетил НАТО и европейские институции.

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Украина требует допустить Красный Крест к удерживаемым

Является важным вопрос разблокирования работы, в том числе на переговорных площадках минского процесса, хотя бы ради гуманитарных идей. Это открытие КПВВ и их разблокирование, это возможности следующего этапа обмена удерживаемыми лицами, это доступ Международного комитета Красного Креста в находящихся в тюрьмах,

– объяснил Резников.

Министр отметил, что рассказал европейским коллегам о тюрьме "Изоляция" – настоящем концлагере. Также Резников пригласил спецпредставителя ЕС по правам человека Эймена Гилмора в Украину.

Важно! Резников отметил, что несмотря на блокирование пунктов въезда – выезда боевиками, гуманитарную помощь на оккупированные территории доставляют без помех.

Гуманитарные грузы на оккупированные территории доставляют без проблем

Оккупационные режимы, которые сегодня царят пока, временно, в Донецке и в Луганске, они придумывают любые помехи, чтобы не пускать людей через КПВВ, но с радостью принимают гуманитарную помощь. В новом построенном КПВВ "Счастье", где есть режимная сервисная зона, прохождение гуманитарных грузов уже происходит несколько месяцев подряд,

– отметил Резников.

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ЕС выделил 25 миллионов на гуманитарную помощь

Накануне ЕС объявил о выделении Украине более 25 миллионов евро. Эти средства предназначены на гуманитарную помощь людям, живущим в зоне конфликта. Таким образом с 2014 года Брюссель выделил уже 190 миллионов в европейской валюте.