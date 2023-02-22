Человеческих ресурсов в России еще хватает, но технических – меньше. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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После встречи в формате "Рамштайн" Резников анонсировал, что "увеличивается бронированный кулак" и скоро можно будет реализовать замыслы Валерия Залужного.

Наши партнеры изменили свое отношение к этой войне. Цивилизованный мир понимает, что победить Россию на поле боя в Украине реально,

– объяснил Резников.

Кроме того, Резников отметил, что партнеры четко различают нашу тактику и тактику оккупантов. Россияне используют "мясорубку". Западный подход — сохранять жизнь военных.

Что нужно для контрнаступления ВСУ

Резников рассказал, что Украина стремится получить мощные бронированные системы: Marder, Bradley и Stryker. Это необходимо для защиты экипажей. Также нам необходимы современные танки, чтобы прорывать линию обороны россиян и разворачивать контрнаступление.

Сколько длится подготовка к контрнаступлению

Министр подсчитал, что подготовка танковых экипажей предполагает слаженность подразделений, то есть это штурмовые задачи, которые продолжаются некоторое время.

Давайте брать реальные сроки — до двух месяцев, когда механики будут знать, как управлять, артиллеристы — как стрелять, командиры экипажей — как давать задачи, а техники — как обслуживать,

– добавил министр.

Он подытожил, что должны наладить систему быстрого восстановления техники на месте, среднего уровня – где-то в Украине, а сложного – за ее пределами.