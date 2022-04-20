Алексей Резников назвал разговор конструктивным. Ведь укрепление нашей армии необходимо для еще более мощного отпора врагу.

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О чем говорили министры

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании говорили о практических шагах по укреплению украинской армии. Это необходимость, так как Вооруженным Силам Украины нужно давать отпор оккупантам.

Я ценю конструктивный телефонный разговор с моим другом – министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Мы обсудили практические шаги по усилению способности Вооруженных Сил Украины для эффективного отпора коварной агрессии России против Украины,

– заявил Резников.

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