Алексей Резников считает, что выход Украины из Харьковских соглашений с Россией станет последовательным политическим решением и одним из шагов по деоккупации Крыма.

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявил, что эти договоренности уничтожали военно-морской потенциал нашего государства.

Читайте также К харьковским соглашениям могли быть причастны экс-министры и главы СБУ: СМИ обнародовали список

Украине важно демонстрировать свою последовательную позицию по деоккупации Крыма и Севастополя. Денонсация Харьковских соглашений – это символический политический сигнал. Он поможет привезти ситуацию в соответствие со здравым смыслом,

– отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что сейчас существует нонсенс: Севастополь и Крым оккупированы Россией, а если открыть базу законодательства, то увидим, что Харьковские соглашения по сей день отражаются как действующие.

В то же время, по его словам, в Конституции Украины уже несколько лет записано, что не может быть на нашей территории иностранных военных баз.

Также был отменен договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", который заключили в 1997 году.

Денонсация соглашений – шаг к деоккупации Крыма

Алексей Резников считает, что денонсация Харьковских соглашений – это один из шагов деоккупации Крыма.

Сейчас важно, чтобы началась работа по анализу обстоятельств подписания соглашений. Ведь по большому счету Черноморскому флоту России была делегирована охрана морских рубежей Украины. То есть было принято стратегическое решение – остановить развитие ВМС Украины. Если за это привлекут виновных к ответственности, мы покажем, что как страна мы настроены очень серьезно,

– подытожил министр.

Обратите внимание! Министерство иностранных дел Украины выступает против денонсации Харьковских соглашений. В ведомстве убеждены, что за нарушение условий договоренностей можно получить компенсацию от России за оккупацию Крымского полуострова.

Что такое "Харьковские соглашения": кратко

21 апреля 2010 года в Харькове Виктор Янукович вместе с Дмитрием Медведевым подписали соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года.

Это подписание позже назвали "Харьковскими соглашениями" или "Харьковским пактом" между Украиной и Россией.

В документе говорилось также о том, что автоматически пребывание Черноморского флота в Крыму может быть продлено еще на 5 лет, если какая-либо из сторон не выскажет возражения.

Срок пребывания флота был увеличен в обмен на якобы удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.

27 апреля 2010 года Верховная Рада Украины и Государственная дума России ратифицировали эти договоренности.

В Украине соглашение вызвало возмущение оппозиции, экологов, местных советов и общества в целом. Большинство аналитиков расценили его как противоречащее Конституции Украины.



Кто голосовал за Харьковские соглашения / инфографика 24 канала