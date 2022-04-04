С точки зрения здравого смысла (хотя там, где российское нацистское государство, его нет), идти и оставить за собой столько преступлений – это ужас. Об этом сказал журналист Роман Цымбалюк в эфире 24 канала.

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А то, что мир увидел в Буче, Ирпене и других городах, изменит отношение к войне в Украине со стороны мировых лидеров.

Резня в Буче – это последний гвоздь в Российскую Федерацию,

– считает Цымбалюк.

Фактически западный мир за эти 40 дней жесткой полномасштабной войны России против Украины уже понял, что нам нужно больше современного оружия. Разговоры об этом велись.

"Единственный нюанс, почему мы не имеем права обижаться на европейцев, к ним пришло это понимание", – отметил журналист.

Он объяснил, что это из-за того, что они видят себя на нашем месте и фиксируют, что говорят на российских каналах. Особенно о том, что Запад – слабый и им будет мало Украины. Все равно нам придется воевать за Украину своими силами.

Цымбалюк о последнем гвозде в РФ: смотрите видео