В Канаде неизвестный атаковал читателей библиотеки. Известно об одном погибшем и более чем полдесятка раненых.

Нападавшего задержали. Но никакой информации ни о нем, ни о мотивах преступления местные правоохранители не предоставили.

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Нападение в библиотеке в Канаде 27 марта: что известно

27 марта в Канаде в городе Ванкувер мужчина ворвался в библиотеку, выхватил нож и напал на посетителей.

В результате резни один человек погиб, семеро получили ранения.

Полиция подтвердила факт нападения, а также задержания подозреваемого.



Нападение произошло в городе Ванкувер, один человек погиб / Фото CBC

По данным полицейских, нападавший был один, поэтому местным уже ничего не угрожает.

Впрочем, никакой информации о нападавшем и его мотивах правоохранители не озвучили.

Местные же жители шокированы, ведь подобные преступления в этом районе Канады – вещь неслыханная.



Нападавшего задержали, но информации о нем и его мотивах нет / Фото CBC

Обратите внимание, в последнее время в Соединенных Штатах Америки увеличилось количество массовых убийств:

16 марта в Атланте в трех спа-салонах злоумышленник убил 8 человек.

22 марта в магазине города Боулдер в штате Колорадо мужчина расстрелял 10 человек.

26 марта в городе Вирджиния-Бич убили 2 человек, 8 получили ранения.