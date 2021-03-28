Резня в Канаде: мужчина с ножом напал на людей в библиотеке
В Канаде неизвестный атаковал читателей библиотеки. Известно об одном погибшем и более чем полдесятка раненых.
Источник:CBC
Нападавшего задержали. Но никакой информации ни о нем, ни о мотивах преступления местные правоохранители не предоставили.
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Нападение в библиотеке в Канаде 27 марта: что известно
- 27 марта в Канаде в городе Ванкувер мужчина ворвался в библиотеку, выхватил нож и напал на посетителей.
- В результате резни один человек погиб, семеро получили ранения.
- Полиция подтвердила факт нападения, а также задержания подозреваемого.
Нападение произошло в городе Ванкувер, один человек погиб / Фото CBC
- По данным полицейских, нападавший был один, поэтому местным уже ничего не угрожает.
- Впрочем, никакой информации о нападавшем и его мотивах правоохранители не озвучили.
- Местные же жители шокированы, ведь подобные преступления в этом районе Канады – вещь неслыханная.
Нападавшего задержали, но информации о нем и его мотивах нет / Фото CBC
Обратите внимание, в последнее время в Соединенных Штатах Америки увеличилось количество массовых убийств:
- 16 марта в Атланте в трех спа-салонах злоумышленник убил 8 человек.
- 22 марта в магазине города Боулдер в штате Колорадо мужчина расстрелял 10 человек.
- 26 марта в городе Вирджиния-Бич убили 2 человек, 8 получили ранения.
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