Резонансное ДТП в Харькове: Зайцева заявила о потере памяти

20-летняя Алена Зайцева, которая является фигуранткой дела о смертельной аварии в Харькове, утверждает, что не все помнит о трагедии.

Об этом она рассказала во время очередного судебного заседания, передает местное издание NewsRoom.

Читайте также: Зайцева рассказала свою версию событий во время ужасной аварии в Харькове

"После встречи мы пообедали. Поездили, я потом не помню, что делали. Поели в "Чили" в компании знакомых. Потом поехали домой к Марине. Когда мы возвращались из ее дома, произошла авария", – рассказала Зайцева.

Девушка заверила, что в день трагедии не принимала ни спиртное, ни какие-либо запрещенные вещества.

"Наркотики я никогда не пробовала, так как в связи с травмой, которую я получила 10 лет назад, я с осторожностью отношусь к любым препаратам. Сочетание какого-то лекарства может быть для меня быть фатальным. В день происшествия никаких лекарств я не употребляла. За день до случившегося, 17 октября, я перед сном приняла одну таблетку пенталгина", – сказала Алена.

Также Зайцева подтвердила, что за два года своей водительской практики на нее было составлено шесть админпротоколов, четыре из которых – за неправильную парковку. А вот информацию о том, что накануне столкновения она устроила гонки в центре города, девушка опровергла.

Кто такая Алена Зайцева? 20-летняя девушка была за рулем автомобиля Lexus, который 18 октября 2017 в Харькове сбил 11 человек, в результате чего погибли 6 человек, еще 5 были ранены. Девушка свою вину полностью признает. Однако, как пишут СМИ, девушка так искренне раскаивается, чтобы ей смягчили наказание.