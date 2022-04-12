Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук сообщила, что среди них 208 мариупольцев. А еще 2 135 человек – жители городов Запорожской области.

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Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара оккупационные войска продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке,

– заявила Верещук.

Она подчеркнула, что сейчас ищут возможности для разблокирования проезда автобусов разными путями.

Кроме того, из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 328 человек.

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