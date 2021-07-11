Пассажирам рейса Москва – Анталия пришлось провести на борту несколько часов. Как именно накажут виновника – пока неизвестно.

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Все началось с того, что вылет из Москвы задержали. Пассажиры около часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер. Некоторые даже падали в обморок.

Что говорят очевидцы

Один из пассажиров задержанного самолета пояснил, что сначала никак не могли "прикурить" самолет. Мол, что-то не так было с электрическим оборудованием.

В "Шереметьево" были проблемы. Соответственно, не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход,

– вспомнил он.

"Открылся аварийный выход, дальше открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа", – добавил мужчина.

Открылся трап самолета в "Шереметьево": смотрите видео

Что происходило внутри самолета: смотрите видео