Зимой 2015 года Россия ввозила на оккупированную территорию Донбасса для своих военных и наемников целые поезда со снарядами. Происходило это, в частности, в дни боев за Дебальцево и Углегорск.

Соответствующее расследование обнародовал журналист Денис Казанский. Пользовался он информацией только из открытых источников.

Актуально Оккупанты планируют провокации на Пасху на Донбассе: возможна маскировка под ВСУ и теракт

Что удалось выяснить расследователю

По словам Казанского, только в январе 2015 года россияне по железной дороге на Донбасс завезли тысячи тонн боеприпасов. С этой целью использовали пограничную станцию ​​Успенка, что в Ростовской области.

Прибывали сюда поезда из российских городов и поселков, где располагают или воинские части, или склады боеприпасов. Все грузы предназначались для территории Украины.

В дни боев за Дебальцево прибывали в основном топливо и взрывчатые материалы военного назначения. Поезда шли из разных уголков России.

Интересный факт о станции Успенка

Эта станция располагается в приграничном селе Авило-Успенка. А оно буквально разделено границей между Украиной и Россией. Далее идет Донецкая область.

С августа 2014 этот участок границы контролируют боевики. В то же время через это село проходит крупная железнодорожная ветка на Амвросиевку и Иловайск. То есть, на неподконтрольную территорию.

Именно село Успенка – очень маленькое. Там проживает около 1 тысячи человек. Таким образом, все грузовые поезда, проходящие через эту станцию, – транзитные. Все поезда, что сюда приезжают из России, едут дальше в Украину. Поскольку в саму Успенку, где всего несколько улиц, нет смысла что-то везти по железной дороге,

– подчеркнул Казанский.

Журналист добавляет, что в самой Успенке нет никаких военных складов, способных вместить такое количество снарядов. Поэтому можно сделать вывод, что все это добро отправляли дальше – на территорию Украины.

Обратите внимание Российские радары на украинском Донбассе: волонтеры опубликовали спутниковые снимки