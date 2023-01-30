Военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона заявил, что несколько последних дней нельзя утверждать, что россияне ввели новую тактику или стратегию в Донецкой области, пишет 24 Канал.

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Россия использует тактику, как под Бахмутом и Соледаром

По его словам, оккупанты применяют тактику, которую опробовали на Бахмутском и Соледарском направлениях. Речь идет о наступлении россиян малыми группами по увеличению их до уровня роты.

Это происходило, но нельзя утверждать, что это дает огромный результат,

– говорит военнослужащий.

Он также подчеркнул, что Россия на этом этапе войны вынуждена наступать малыми группами из-за мощной оборонительной линии украинских войск.

"Любая техника, которая появлялась в районе наших позиций, она просто сразу уничтожается", – сказал Иван Тимочко и добавил, что именно поэтому россияне вынуждены задействовать небольшие пехотные соединения.

Наступление России уже должно было начаться

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск заявил, что анонсированное Россией наступление уже должно было начаться согласно российским планам.

Не знаем, когда он точно начнется, потому что любое наступление – это всегда неожиданность. Каждая сторона, которая готовится к наступлению, также готовится к противодействию относительно своих войск,

– заметил военнослужащий.

По словам Ивана Тимочка, оккупанты не начали свое наступление, ведь понимают, что их атаки в том количестве, что есть на данный момент, могут захлебнуться.

Россия пока не перебросыла критическую массу для успешного наступления

Следовательно, происходит усиление российских группировок. Военнослужащий подчеркнул, что на направлениях появляется не критическая масса оккупантов, которая не может совершить перелом на линии фронта.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск заявил, что две стороны готовятся к наступлению. Пока вопрос в том, кто первый успеет и сможет остановить наступающие силы противника.

Он добавил, что при больших потерях России для оккупантов существует риск, что Силы обороны Украины могут проломиться в их оборону и пойти в мощное контрнаступление, как на Херсонщине.