Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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11 пассажирских автобусов, которые передали Киеву власти Риги, уже пересекли границу и направляются по Украине в столицу. Автобусы загружены почти 80 тоннами гуманитарной помощи,

– отметил Кличко.

Мэр Киева выразил благодарность латвийским партнерам за поддержку.

"Спасибо латвийским друзьям и готовимся встречать в Киеве такую важную помощь от партнеров", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что немецкие партнеры по просьбе Кличка передали Киеву 12 реанимобилей и 8 пожарно-спасательных автомобилей.

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