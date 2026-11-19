Италия требует от Украины объяснений в связи с включением евродепутатов в список "Миротворец" / Иллюстративное фото из Интернета
Глава МИД Италии Антонио Таяни поручил послу в Киеве обратиться к украинским властям в связи с включением евродепутатов в список "Миротворец". Дипломаты призвали защитить политический плюрализм и свободу слова представителей ЕС.
Как сообщает сайт МИД Италии, министр внимательно следит за ситуацией вокруг представителей партии "Движение пяти звезд" в Европейском парламенте.
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Каковы подробности?
Ведомство подчеркнуло непоколебимость принципов демократии и защиты плюрализма мнений.
Италия будет и впредь поддерживать Украину, одновременно подчеркивая важность обеспечения уважения к демократическим свободам и полномочиям представителей, избранных в европейские институты
Скандал вокруг европейских депутатов
16 ноября на портале "Миротворец" появилась информация о Данило Делла Валле. Политика, который последовательно выступает с критикой поставок оружия Украине, обвинили в информационных манипуляциях и распространении пропаганды.
Вскоре парламентарий заявил, что вслед за ним в список попала вся делегация партии "Движение пяти звезд" в Европарламенте.
Представители партии расценили этот шаг как попытку давления и обратились за помощью к европейским институтам.
Обращение к руководству ЕС
Данило Делла Валле направил обращение к председателю Европарламента Роберте Метсоле с просьбой о защите и пообещал сосредоточиться на возвращении к дипломатическому урегулированию войны.
Европейский парламент уже требовал запретить деятельность сайта. Верховный комиссариат ООН осудил его нарушения, тогда как ОБСЕ и послы G7 сообщили о рисках распространения персональных данных. Теперь за призывами должны последовать действия. Наши мнения можно оспаривать. Право их выражать – неприкосновенно
Западные партнеры неоднократно призывали украинские власти решить проблему с функционированием портала.
В частности, еще в 2021 году Европарламент в своей резолюции по Соглашению об ассоциации призвал Киев заблокировать ресурс из-за подстрекательства к ненависти.
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