Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он также отметил, что мы видим, что за последний год в Великобритании есть перспектива трех политиков в должности премьер-министра, но у всех – проукраинская линия политики.

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По словам специалиста, сегодня мы видим, как Великобритания демонстрирует, что такое национальные интересы. Могут меняться политики, но общая линия не меняется.

Это довольно похожая история на украинскую – у нас не менялись национальные интересы после того, как мы выбрали евроинтеграционный путь,

– говорит Солонтай.

Поэтому, по словам Александра Солонтая, мы понимаем, что национальные интересы Великобритании – продолжать помогать Украине и не позволять разрастаться этой "гангрене" войны – британцы понимают, что в их интересах не допустить Третью мировую войну.

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Риши Сунак может возглавить правительство Великобритании – какой уровень поддержки

По данным СМИ, Риши Сунака поддерживают по меньшей мере 123 депутата-консерватора из 365. Еще 23 депутата поддерживают кандидатуру Пенни Мордонт – лидера Палаты общин в правительстве Лиз Трасс, которая также боролась за премьерское кресло после отставки Джонсона. Сунак и Мордонт пока являются единственными официальными кандидатами на пост премьер-министра.

Важно. Джонсон подчеркнул, что сейчас продолжать борьбу за премьерское кресло – неправильно, а потому отказался от гонки. Он сказал, что нельзя эффективно работать, если нет объединенной партии в парламенте.

Во время прошлых выборов главы Консервативной партии Риши Сунак был лидером избирательной кампании вплоть до голосования всех членов партии по всей стране. По результатам финального голосования Лиз Трасс получила 81 326 тысяч голосов членов партии, а Сунак – 60 399. Так что теперь, казалось бы, после отставки главной конкурентки, Сунак имеет все шансы стать новым премьером.