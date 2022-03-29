Согласно предоставленной информации, использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещения командных пунктов российских войск осуществляется сознательно.

Важно Оккупанты завезли в Чернобыль сотни тонн боеприпасов, которые могут сдетонировать, – Верещук

В Генштабе отметили, что происходит это из-за невозможности ВСУ вести на территории зоны отчуждения боевые действия.

Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов,

– отметили в Генштабе ВСУ.

"Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что общеизвестно", – добавили в сообщении.

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