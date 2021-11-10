Такую позицию озвучил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии 24 каналу. По его словам, нет риска ни для директора НАБУ, ни для самого ведомства.

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"Те гарантии, которые были до этого, фактически сохранены в новом законе. Рисков для независимости директора НАБУ и самого антикоррупционного бюро мы сейчас не видим", – заверил Сытник.

Что изменилось для НАБУ

Сытник назвал 2 важнейших момента, вписавших в новый закон:

  • процедура увольнения и назначения директора;
  • изменение статуса НАБУ.

"НАБУ становится не правоохранительным органом, как это было ранее записано в законе, а центральным органом исполнительной власти со специальным статусом", – объяснил директор ведомства.

Сытник прокомментировал закон о статусе НАБУ: смотрите видео

Закон о НАБУ: что известно

  • Законопроект создали, чтобы внести важные изменения в закон о НАБУ.
  • Документ одобрили 19 октября 304 народных депутата.
  • Президент Украины назвал это важным шагом для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры.
  • Закон вступил в силу вчера, 9 ноября.