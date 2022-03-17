Об этом вечером 17 марта рассказали в Генштабе ВСУ. Там уточнили, что врагу уже не хватает личного состава, а желающих воевать становится меньше.

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Оккупантам уже не хватает военных

Как объяснили в ВСУ, из-за невозможности качественного комплектования оккупационных войск, с 20 марта объявили очередную волну мобилизации на временно оккупированных территориях Донбасса. Людей оттуда будут отправлять в ряды 1-го российского армейского корпуса. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, "гребут" даже подростков и пожилых людей.

Россияне чаще отказываются воевать

Также в своде говорится и о значительных потерях авиационных подразделений 960-го штурмового авиационного полка 4-й российской армии. Поэтому морально-психологическое состояние летного состава – крайне неудовлетворительное.

Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины,

– отметили в ВСУ.

Потери врага на 17 марта: смотрите видео