Молния попала в группу людей рядом с Белым домом

Известно, что молния попала в группу людей, находившихся в парке Лафайет возле Белого дома. Как следствие, 4 человека госпитализировали.

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Что известно о состоянии пострадавших в результате удара молнии

Служба пожарной охраны и медицинской помощи Вашингтона сообщила, что пострадавших – двух взрослых мужчин и двух взрослых женщин – доставили в местные больницы в критическом состоянии.



На месте событий работали спасатели / Фото DC Fire and EMS



Пострадавшие от удара молнии в тяжелом состоянии / Фото DC Fire and EMS

Справка. Лафайет-сквер – общественный парк площадью 7 акров, расположенный непосредственно к северу от Белого дома. Он часто бывает переполнен посетителями, особенно летом.

Жара в США

Вчера, 4 августа, температура в Вашингтоне превысила 32,2 градуса по Цельсию. Вечером столицей США прокатилась сильная гроза.

К слову, в июле США накрыла аномальная жара, в результате чего в Калифорнии возникли лесные пожары. Пожар охватил более 2650 гектаров.

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