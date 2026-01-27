В КГБ Беларуси обнаружили украинские ракеты, –СМИ
- Спецподразделение "Альфа" КГБ Беларуси получило украинские противотанковые ракеты РК-3 "Корсар", хотя Украина их в Беларусь не продавала.
- Существует версия, что ракеты могли попасть в Беларусь вместе с российскими военными, которые отступали из Киевской области, или из-за возможного участия белорусской "Альфы" в российском вторжении в Украину.
Спецподразделение "Альфа" КГБ Беларуси неизвестным способом получило украинские противотанковые ракеты РК-3 "Корсар". На фото зафиксировали транспортно-пусковой контейнер с ракетой с осколочно-фугасной боевой частью и ударным ядром.
Как утверждают белорусские журналисты-расследователи, в их руки попали фотографии, сделанные сотрудниками КГБ Беларуси в ноябре 2022 года. Об этом сообщает издание BYPOL в своем видеорасследовании.
Как у КГБ Беларуси оказались украинские ракеты?
На снимках, которые получили белорусские журналисты, зафиксировано транспортно-пусковой контейнер переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Важно отметить, что Украина не продавала ПТРК "Корсар" в Беларусь.
Серийное производство и поставки этих ракет в украинскую армию начали в 2017 году. Как этот комплекс попал в руки спецподразделения "Альфа" КГБ, остается неизвестным.
Он мог оказаться в Беларуси вместе с российскими военными, которые отступали из Киевской области и могли оставить часть трофейной техники перед передислокацией,
– отметили в издании.
Еще одной версией является возможное участие группы "Альфа" КГБ в российском вторжении в Украину в 2022 году. Во время одного из торжественных мероприятий, белорусские силовики продемонстрировали украинскую боевую бронированную машину "Козак-5". Его также никогда не поставляли на вооружение Беларуси. Он мог попасть в страну вместе с российскими военными, отступавшими из Киевской области.
