Как утверждают белорусские журналисты-расследователи, в их руки попали фотографии, сделанные сотрудниками КГБ Беларуси в ноябре 2022 года. Об этом сообщает издание BYPOL в своем видеорасследовании.

Как у КГБ Беларуси оказались украинские ракеты?

На снимках, которые получили белорусские журналисты, зафиксировано транспортно-пусковой контейнер переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Важно отметить, что Украина не продавала ПТРК "Корсар" в Беларусь.

Серийное производство и поставки этих ракет в украинскую армию начали в 2017 году. Как этот комплекс попал в руки спецподразделения "Альфа" КГБ, остается неизвестным.

Он мог оказаться в Беларуси вместе с российскими военными, которые отступали из Киевской области и могли оставить часть трофейной техники перед передислокацией,

– отметили в издании.

Еще одной версией является возможное участие группы "Альфа" КГБ в российском вторжении в Украину в 2022 году. Во время одного из торжественных мероприятий, белорусские силовики продемонстрировали украинскую боевую бронированную машину "Козак-5". Его также никогда не поставляли на вооружение Беларуси. Он мог попасть в страну вместе с российскими военными, отступавшими из Киевской области.

Что еще известно об украинском вооружении?