По данным OSINT-аналитиков, сразу 4 ракеты "Фламинго" атаковали важное военное производство. Как отметил 24 Каналу военный обозреватель Иван Тимочко, мы уже видим подтверждение пусков и поражений, которых ранее не озвучивали.

Смотрите также Силы обороны поразили нефтебазу, РЛС и другие важные объекты россиян

Что заставило россиян так сильно беспокоиться?

Несмотря на различные анонсы и заявления, мы точно не знаем сколько именно ракет "Фламинго" изготовили, сколько применили. Также неизвестно их результативность на разных радиусах действия по различным объектам. Впрочем по удару по ООО "СКИФ-М", который производит самолеты, есть больше данных. Известно о 4 ракетах, которые попали в цель.

Пока нет прямых подтверждений от россиян, что они сбивали "Фламинго". Но надо понимать, что Украина пока не может запускать несколько десятков таких ракет одновременно или делать это в течение нескольких дней подряд. Однако это оружие работает и со временем поражений станет еще больше.

Россияне очень болезненно воспринимают сам факт появления таких ракет в Украине. Они скрывают все ее результаты, успешные удары по российской инфраструктуре,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Скорее всего, только со временем мы сможем предоставить реальную оценку эффективности, именно этих ракет. Пока мы можем говорить только о психологическом эффекте, который очень серьезный. Россияне переживают. К тому же даже подтвержденные пуски имеют результативность более 80%, что не может не пугать врага.

Важно! Ракета "Фламинго" – это дальнобойная крылатая ракета, которая может поражать противника на расстоянии 3 тысячи километров. Размах крыльев достигает до 6 метров, а скорость до 950 километров в час. Боевая часть составляет тонну, что больше, чем в американских Tomahawk. В августе 2025 года Украина подтвердила, что "Фламинго" вышли на серийное производство и уже поражали объекты на территории России.

Более того, Украина развивает баллистическое оружие, известно о двух моделях таких ракет. О них пока мало информации. Также в этом контексте важно наличие компонентов. Понятно, что значительно лучше иметь собственные компоненты и не обращаться за ними к партнерам.

Какие еще поражения нанесли по территории России?