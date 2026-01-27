Як стверджують білоруські журналісти-розслідувачі, до їхніх рук потрапили фотографії, зроблені співробітниками КДБ Білорусі в листопаді 2022 року. Про це повідомляє видання BYPOL у своєму відеорозслідуванні.
Як у КДБ Білорусі опинилися українські ракети?
На знімках, які отримали білоруські журналісти, зафіксовано транспортно-пусковий контейнер переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар". Важливо зазначити, що Україна не продавала ПТРК "Корсар" до Білорусі.
Серійне виробництво та постачання цих ракет до українського війська розпочали у 2017 році. Як цей комплекс потрапив до рук спецпідрозділу "Альфа" КДБ, залишається невідомим.
Він міг опинитися в Білорусі разом із російськими військовими, які відступали з Київщини та могли залишити частину трофейної техніки перед передислокацією,
– зазначили у виданні.
Ще однією версією є можлива участь групи "Альфа" КДБ у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Під час одного з урочистих заходів, білоруські силовики продемонстрували українську бойову броньовану машину "Козак-5". Його також ніколи не постачали на озброєння Білорусі. Він міг потрапити до країни разом із російськими військовими, що відступали з Київщини.
Що ще відомо про українське озброєння?
