У КДБ Білорусі виявили українські ракети, – ЗМІ

Спецпідрозділ "Альфа" КДБ Білорусі невідомим способом отримав українські протитанкові ракети РК-3 "Корсар". На фото зафіксували транспортно-пусковий контейнер із ракетою з осколково-фугасною бойовою частиною та ударним ядром.

Як стверджують білоруські журналісти-розслідувачі, до їхніх рук потрапили фотографії, зроблені співробітниками КДБ Білорусі в листопаді 2022 року. Про це повідомляє видання BYPOL у своєму відеорозслідуванні.

Як у КДБ Білорусі опинилися українські ракети?

На знімках, які отримали білоруські журналісти, зафіксовано транспортно-пусковий контейнер переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар". Важливо зазначити, що Україна не продавала ПТРК "Корсар" до Білорусі.

Серійне виробництво та постачання цих ракет до українського війська розпочали у 2017 році. Як цей комплекс потрапив до рук спецпідрозділу "Альфа" КДБ, залишається невідомим.

Він міг опинитися в Білорусі разом із російськими військовими, які відступали з Київщини та могли залишити частину трофейної техніки перед передислокацією,

– зазначили у виданні.

Ще однією версією є можлива участь групи "Альфа" КДБ у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Під час одного з урочистих заходів, білоруські силовики продемонстрували українську бойову броньовану машину "Козак-5". Його також ніколи не постачали на озброєння Білорусі. Він міг потрапити до країни разом із російськими військовими, що відступали з Київщини.

