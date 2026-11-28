Об этом сообщает издание Magyar Hang.

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Что известно об отмене запрета?

Национальное генеральное управление полиции по делам иностранцев (NDGAP) удалило соответствующую запись из своей системы. Ранее, 18 ноября, ведомство обнародовало сообщение об отмене трехлетнего запрета на въезд и проживание для гражданина Украины и удалении соответствующего предупреждения из иммиграционного реестра.

В Министерстве внутренних дел Венгрии пояснили, что Управление по защите Конституции может инициировать как введение запрета на въезд и проживание, так и его отмену, если угроза национальной безопасности больше не существует. Для этого необходимо заключение Информационного управления. Если обстоятельства существенно изменились, иммиграционная служба может отменить ограничение или сократить срок его действия.

Напомним, венгерское правительство ввело запрет 28 августа 2023 года. Тогда министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что ограничение коснется не только Венгрии, но и всей Шенгенской зоны.

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Причиной назвали атаки на нефтепровод "Дружба", в которых венгерская сторона обвиняла украинского командира.

Бровди резко отреагировал на заявление Сийярто. Он обвинил правительство тогдашнего премьер-министра Виктора Орбана в том, что тот защищал не суверенитет Венгрии, а собственные интересы, связанные с дешевым сырьем, подпадающим под санкции.

"А собственные грязные карманы, наполненные дешевым сырьем, подпадающим под санкции, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих в обратную сторону ракетами и "Шахедами" по мирным городам Украины", – заявил тогда командующий.

Отметим, что Роберт Бровди – военный командир венгерского происхождения, имеющий самое высокое звание среди этнических венгров в Силах обороны Украины.